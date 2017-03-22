Служба национальной безопасности Армении изъяла завезенный из Грузии в Армению переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла»

22.03.2017 21:06 Служба национальной безопасности Армении пресекла попытку незаконного ввоза на территорию республики переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» из Грузии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в марте месяце Служба получила сведения о намерении ввезти из Грузии в Армению контрабандным путем ПЗРК «Игла».



В результате предпринятых следственных и оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят пусковой механизм с ракетой 9М39.



По факту в Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело. По подозрению в контрабанде оружия задержаны два человека. Следствие продолжается.















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