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Британская полиция начала выводить людей из здания парламента


22.03.2017   21:28
Полиция начала выводить людей, оказавшихся запертыми в здании парламента Великобритании из-за произошедших рядом атак, передает ТАСС.

Отмечается, что полицейский сообщил собравшимся в Вестминстерском холле, что сначала все должны перейти на территорию расположенного напротив Вестминстерского аббатства.

После этого будут даны новые инструкции.

Автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Также стало известно, что полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший застрелен. Кроме того, сообщается о двух погибших. Есть информация о нескольких раненых.

Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет заседание чрезвычайного комитета.






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