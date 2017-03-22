Британская полиция начала выводить людей из здания парламента

22.03.2017 21:28 Полиция начала выводить людей, оказавшихся запертыми в здании парламента Великобритании из-за произошедших рядом атак, передает ТАСС.



Отмечается, что полицейский сообщил собравшимся в Вестминстерском холле, что сначала все должны перейти на территорию расположенного напротив Вестминстерского аббатства.



После этого будут даны новые инструкции.



Автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Также стало известно, что полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший застрелен. Кроме того, сообщается о двух погибших. Есть информация о нескольких раненых.



Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет заседание чрезвычайного комитета.















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