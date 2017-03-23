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Сесиашвили утверждает, что граждане Беларуси перевозили военно-спасательную технику
23.03.2017 11:08
Председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили утверждает, что военную технику, которую вчера заметили в Болнисском районе, перевозят граждане Беларуси, но это "всего лишь военно-спасательная техника, которая используется для спасательной деятельности". По его словам, транзит техники осуществляется соответственно законодательству Грузии.
"Граждане Беларуси действительно перевозят военную технику, но это не военно-боевая техника. Это военно-спасательные средства типа "ГАЗ-34", автомашины, которые не используются в военных целях. Они предназначены для спасательных работ. На них не размещено какое-либо оружие. Следовательно, по нашему законодательству, они не входят в продукцию военного назначения. Как обычно, стандартно, как требует того таможенная система, они подлежат таможенной системе по не особому военному назначению. Соответственно, транзит этой техники осуществляется сообразно закону"- заявил Ираклий Сесиашвили.
По информации "Национального движения", в Болнисском районе передвигались грузовые автомашины с российскими номерными знаками, которые, предположительно перевозили военную технику в направлении Армении. Об этом на брифинге в офисе партии вчера заявил один из лидеров ЕНД Нугзар Циклаури.
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