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Теракт в Лондоне: МИД призывает граждан Грузии избегать мест массового скопления людей


23.03.2017   11:09
Граждан Грузии среди пострадавших в результате теракта у здания британского парламента в Лондоне нет, сообщают в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

По информации пресс-службы МИД, Тбилиси находится в постоянном контакте с британскими властями для выяснения обстоятельств инцидента.

Кроме этого, как отмечают в министерстве, в Великобритании, в грузинском дипломатическом ведомстве уже работает «горячая линия»: +44 7872 064830.

Граждане могут также получить информацию о произошедшем в Лондоне по номеру «горячей линии», открытой в консульском департаменте МИД Грузии: (+995 32) 294 50 50.

В ведомстве призвали грузин, находящих в британской столице, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

«Министерство иностранных дел призывает граждан Грузии, находящихся в Лондоне, быть в максимальной координации с консульскими учреждениями Грузии, учитывать рекомендацию местной полиции и избегать мест массового скопления людей в районах центральной части Лондона: Parliament Square, Whitehall, Westminster Bridge, Lambeth Bridge, Victoria Street, Victoria Embankment», - говорится в сообщении.

22 марта у здания британского парламента была открыта стрельба, в результате которой погибли трое человек, передает ТАСС. Нападавший ликвидирован. Полиция города сообщила, что расценивает произошедшее как теракт. Также сообщалось об автомобиле, сбившем на Вестминстерском мосту как минимум пять человек. ЧП произошло ровно спустя год после терактов в Брюсселе, где проходят траурные мероприятия в память жертв терактов 22 марта 2016 года. Тогда в результате двух взрывов в международном аэропорту бельгийского столицы и еще одного на станции метро Маэльбек в Евроквартале Брюсселя погибли 32 человека и свыше 320 получили ранения. Это нападение совершили трое смертников, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство".






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