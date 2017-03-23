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Военнослужащий, пострадавший на военной базе Уплисцихе, скончался
23.03.2017 12:55
Скончался военнослужащий военной базы Уплисцихе, получивший тяжелое ранение в результате выстрела во время дежурства.
В информации, распространенной Министерством обороны сказано, что, несмотря на долгое лечение и усилия медиков в военном госпитале Гори Министерства обороны Грузии, военнослужащий военной базы Уплисцихе Бадри Шавадзе 1998 года рождения, скончался.
"Бадри Шавадзе во время пребывания на дежурстве 28 февраля текущего года с тяжелым повреждением, полученным в результате выстрела, был немедленно доставлен в военный госпиталь Гори.
В связи с происшедшим ведется следствие по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до попытки самоубийства. Следствие ведет департамент военной полиции Министерства обороны.
Министерство обороны Грузии выражает глубокую скорбь в связи с происшедшим, и соболезнует семье погибшего. По решению министра ведомство окажет семье военнослужащего финансовую поддержку"- говорится в информации ведомства.
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