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Военнослужащий, пострадавший на военной базе Уплисцихе, скончался


23.03.2017   12:55
Скончался военнослужащий военной базы Уплисцихе, получивший тяжелое ранение в результате выстрела во время дежурства.

В информации, распространенной Министерством обороны сказано, что, несмотря на долгое лечение и усилия медиков в военном госпитале Гори Министерства обороны Грузии, военнослужащий военной базы Уплисцихе Бадри Шавадзе 1998 года рождения, скончался.

"Бадри Шавадзе во время пребывания на дежурстве 28 февраля текущего года с тяжелым повреждением, полученным в результате выстрела, был немедленно доставлен в военный госпиталь Гори.

В связи с происшедшим ведется следствие по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до попытки самоубийства. Следствие ведет департамент военной полиции Министерства обороны.

Министерство обороны Грузии выражает глубокую скорбь в связи с происшедшим, и соболезнует семье погибшего. По решению министра ведомство окажет семье военнослужащего финансовую поддержку"- говорится в информации ведомства.







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