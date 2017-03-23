Военнослужащий, пострадавший на военной базе Уплисцихе, скончался

23.03.2017 12:55 Скончался военнослужащий военной базы Уплисцихе, получивший тяжелое ранение в результате выстрела во время дежурства.



В информации, распространенной Министерством обороны сказано, что, несмотря на долгое лечение и усилия медиков в военном госпитале Гори Министерства обороны Грузии, военнослужащий военной базы Уплисцихе Бадри Шавадзе 1998 года рождения, скончался.



"Бадри Шавадзе во время пребывания на дежурстве 28 февраля текущего года с тяжелым повреждением, полученным в результате выстрела, был немедленно доставлен в военный госпиталь Гори.



В связи с происшедшим ведется следствие по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до попытки самоубийства. Следствие ведет департамент военной полиции Министерства обороны.



Министерство обороны Грузии выражает глубокую скорбь в связи с происшедшим, и соболезнует семье погибшего. По решению министра ведомство окажет семье военнослужащего финансовую поддержку"- говорится в информации ведомства.

















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