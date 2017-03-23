Сотрудник Агентства продовольствия задержан на взятке

23.03.2017 13:02 Сотрудник Национального агентства продовольствия Грузии задержан по обвинению в получении взятки, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.



Задержанный работает в отделении Агентства в регионе Кахетия.



Согласно данным следствия, обвиняемый за взятку отказывался выполнять свои прямые обязанности, в число которых, в частности, входит осуществление контроля за соблюдением гигиенических и ветеринарно-санитарных требований, предъявляемых к продукции животного происхождения, и выдавал гражданам поддельные ветеринарные заключения.



Уголовное дело возбуждено по 1 пункту 338 статьи УК Грузии — «получение или требование чиновниками или приравненными к ним лицами в прямой или косвенной форме денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или какого-либо иного неправомерного преимущества». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.















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