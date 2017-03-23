Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сотрудник Агентства продовольствия задержан на взятке


23.03.2017   13:02
Сотрудник Национального агентства продовольствия Грузии задержан по обвинению в получении взятки, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.

Задержанный работает в отделении Агентства в регионе Кахетия.

Согласно данным следствия, обвиняемый за взятку отказывался выполнять свои прямые обязанности, в число которых, в частности, входит осуществление контроля за соблюдением гигиенических и ветеринарно-санитарных требований, предъявляемых к продукции животного происхождения, и выдавал гражданам поддельные ветеринарные заключения.

Уголовное дело возбуждено по 1 пункту 338 статьи УК Грузии — «получение или требование чиновниками или приравненными к ним лицами в прямой или косвенной форме денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или какого-либо иного неправомерного преимущества». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Азербайджан нарастил экспорт в Грузию на 38%
Премьер рассказал о специальных изменениях в системе таможенного контроля
Банк развития Нидерландов продал свою долю в TBC банк
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории
Абхазы смогут пользоваться зугдидским центром гепатита С по нейтральному паспорту
Спикер Сейма Литвы выразил обеспокоенность закрытием пе6реходов через абхазскую линию российской оккупациизией
Вторая машина сгорела в Абхазии в разгар «выборов»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азебрайджанский манат стал лучшей валютой мира после обвала
В Грузии вносят специальное изменения в систему таможенного контроля
В Армении пресекли попытку ввоза наркотиков из Ирана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна