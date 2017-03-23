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В Киеве задержали убийцу экс-депутата Вороненкова


23.03.2017   15:40
Начальник управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова был ранен и задержан.

«Киллер находится под охраной, ему предоставляется первоочередная медицинская помощь», — сказал Крищенко.

Ранее экс-депутат Госудмы Илья Пономарев заявил, что убитый в Киеве бывший депутат Денис Вороненков шел на встречу с ним. Вороненков был с охранником, который успел ранить нападавшего.






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