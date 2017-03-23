Военнослужащий, погибший в 2008 году, перезахоронен на Братском кладбище в Мухатгверди

23.03.2017 16:12

На Братском Воинском кладбище в Мухатгверди (пригород Тбилиси) состоялась торжественная церемония перезахоронения останков младшего сержанта второй пехотной бригады ВС Грузии, Анзора Гелдиашвили, героически погибшего во время российской агрессии в августе 2008 года.



Как заявили в министерстве обороны Грузии, оборонное ведомство выполнило желание членов семьи военнослужащего, и он был похоронен на братском кладбище.



Участниками торжественной церемонии стали начальник Генштаба ВС Грузии, бригадный генерал Владимир Чачибая, его заместители, а также члены семьи погибшего военного.



Главный капеллан Вооруженных сил Грузии Давид Лондаридзе совершил заупокойную литию по грузинскому военнослужащему.



Солдаты почетного караула Национальной гвардии произвели три залпа в память об Анзоре Гелдиашвили. Затем прах военнослужащего был предан земле.



Младший сержант Анзор Гелдиашвили героически погиб, защищая свою Родину от российских оккупантов в ходе боевых действий около села Тбети, в августе 2008 года.



Анзор Гелдиашвили посмертно награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За преданность Родине».















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