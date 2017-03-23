Мгебришвили: Так решительно нельзя сказать, что зенитно-ракетный комплекс был ввезен в Армению через

23.03.2017 19:48 Так решительно нельзя сказать, что зенитно-ракетный комплекс был ввезен в Армению через Грузию, - об этом заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, комментируя вопрос о том, что Служба национальной безопасности Армении пресекла попытку незаконного ввоза в страну переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» из Грузии.



Как отметил министр ВД, грузинская сторона уточняет детали по этому поводу с армянскими правоохранителями.



«Так решительно нельзя сказать, что ввезен в Армению через Грузию. Армянская сторона об этом заявляет, однако мы выясняем детали, и общественность обязательно будет извещена об этом», - заявил Георгий Мгебришвили.



Служба национальной безопасности Армении пресекла попытку незаконного ввоза на территорию республики переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» из Грузии. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.



По данным ведомства, в марте месяце Служба получила сведения о намерении ввезти из Грузии в Армению контрабандным путем ПЗРК «Игла».



В результате предпринятых следственных и оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят пусковой механизм с ракетой 9М39.



По факту в Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело. По подозрению в контрабанде оружия задержаны два человека. Следствие продолжается.















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