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Мгебришвили: Так решительно нельзя сказать, что зенитно-ракетный комплекс был ввезен в Армению через


23.03.2017   19:48
Так решительно нельзя сказать, что зенитно-ракетный комплекс был ввезен в Армению через Грузию, - об этом заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, комментируя вопрос о том, что Служба национальной безопасности Армении пресекла попытку незаконного ввоза в страну переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» из Грузии.

Как отметил министр ВД, грузинская сторона уточняет детали по этому поводу с армянскими правоохранителями.

«Так решительно нельзя сказать, что ввезен в Армению через Грузию. Армянская сторона об этом заявляет, однако мы выясняем детали, и общественность обязательно будет извещена об этом», - заявил Георгий Мгебришвили.

Служба национальной безопасности Армении пресекла попытку незаконного ввоза на территорию республики переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» из Грузии. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в марте месяце Служба получила сведения о намерении ввезти из Грузии в Армению контрабандным путем ПЗРК «Игла».

В результате предпринятых следственных и оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят пусковой механизм с ракетой 9М39.

По факту в Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело. По подозрению в контрабанде оружия задержаны два человека. Следствие продолжается.






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