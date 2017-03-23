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Главком ВС НАТО в Европе выразил обеспокоенность из-за российского ядерного оружия


23.03.2017   20:56
Звучащие в России заявления о продолжении модернизации стратегических ядерных сил (СЯС) вызывают тревогу, заявил глава европейского командования ВС США и главком Объединенных ВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.

"Они публично заявили, что видят потенциал использования ядерного оружия в случаях, когда мы бы рассматривали тактические или обычные средства. Это тревожно", - сказал он в четверг, выступая на заседании комитета по вооруженным силам сената США, отвечая на вопрос о том, может ли Россия пойти на применение ядерного оружия.

Кроме того, по его словам, США должны ответить на нарушение Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

"Это критическое наращивание, на которое мы должны ответить", - заявил генерал, отметив, что "это дает им (России) некоторое преимущество с точки зрения достижения и препятствования нашим системам".






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