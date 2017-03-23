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Саммит НАТО пройдет 25 мая в Брюсселе
23.03.2017 22:54
В Североатлантическом альянсе назначили дату следующего саммита НАТО.
Об этом говорится в сообщении на сайте альянса.
"Союзники на этой неделе решили, что следующая встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и/или правительств состоится 25 мая в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что во время саммита состоится открытие новой штаб-квартиры НАТО.
"Это будет важная возможность для лидеров НАТО решить, каким образом мы сможем в дальнейшем укрепить наши усилия в том числе в борьбе с терроризмом", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Был реализован прогресс в том, что касается справедливого распределения нагрузки в альянсе, но мы думаем также о том, что надо будет сделать еще, чтобы выполнить обязательства, взятые главами государств и правительств по расходованию больше и с лучшим эффектом на оборону", - добавил он.
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