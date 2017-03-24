Сооснователь IDFI: Основной механизм воздействия Кремля в Грузии — российское ТВ

24.03.2017 10:35 Основным механизмом воздействия Кремля на грузинское общество остается российское телевидение — такое мнение сооснователь неправительственной организации «Институт развития свободы информации» (IDFI) Леван Авалишвили в эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA».



Авалишвили в ходе интервью обратил внимание на то, что Россия в Грузия применяет гибридную стратегию, а медиа-агрессия непрерывно сопровождается наращиванием российской военной силы в регионе. Несмотря на это, трансляция российских каналов в Грузии, по его мнению, продолжает представлять основную проблему.



«У них есть свой контент, который насыщен пропагандистскими месседжами, которые действуют на общество. Особенно это действует на те регионы Грузии, где больше русскоговорящих. Это районы, где большинство этническое составляют армяне и азербайджанцы. В основном, цели этой пропаганды вот эти регионы. Конечно, пропаганда диверсифицирвана. Она действует и на молодежь. Для этого другая стратегия — это могут быть социальные сети, реклама через фейсбук и другие ресурсы», — пояснил Авалишвили.



Леван Аладашвили также рассказал о способах борьбы с кремлевской пропагандой, над которыми в настоящее время работает «Институт развития свободы информации». Он говорит, что сейчас представители IDFI сосредоточены на механизмах борьбы с культурной пропагандой.



«Культурная пропаганда — это самая трудная часть. Очень трудно бороться с культурной пропагандой, потому что очень мало аргументов, чтобы донести до общества какие риски это в себе таит. Культурная пропаганда и борьба информационная во время холодной войны, которая была забыта, все это сейчас снова начинается. Если во время холодной войны, например, культурная пропаганда проходила через джаз и джинсы, которые нелегально поступали в Советский Союз и это способствавало переосмыслению ценностей общества, то теперь новые методы и новые реалии в 21-м веке. Сейчас идет работа и анализ того как новые технологии, новые стратегии могут воздействовать на общество», — сказал он.



При этом, сооснователь IDFI подчеркнул, что их усилия по борьбе с пропагандой в Грузии могут принести результат только через 10 лет.



«Чем дальше, тем результаты будут более плачевными для проевропейского общества нашей страны. Если не воздействовать, то реалии могут измениться и это сейчас происходит везде. Мы все время посылаем рекомендации соответствующим органам. В регионах распространяется информация о том какие бенефиты мы получаем от евроинтеграции, от визалиберализации. Все это даст результаты где-то через 10 лет», — заключил Леван Авалишвили.















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