Украина попросит помощи НАТО в разминировании склада под Харьковом

24.03.2017 11:59 Министерство иностранных дел, Миноборны и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям должны срочно привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее. Такое поручение дал президент Украины Петр Порошенко, он написал об этом в Twitter, сообщает телеканал «112 Украина».



"Дал поручение МИД, Минобороны и ГосЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее", - написал Порошенко.



Напомним, ночью в райцентре Балаклея Харьковской области начался пожар на складах боеприпасов, взрывчатка стала детонировать. Была организована эвакуация жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км), людей размещают в школах и домах культуры. Над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах, не работает казначейство, нет газа и света. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он скидывал что-то на склады. На месте побывал премьер Гройсман, а президент Порошенко поручил всем регионам помочь Балаклее со стройматериалами, дизтопливом и продуктами.



Известно, что осколком ранена одна женщина. Однако из города выехали не все.



По состоянию на 18:00 сообщалось об уменьшении интенсивности взрывов.















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