Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Чечне совершено нападение на военную часть, есть погибшие


24.03.2017   13:12
В результате нападения на часть российской национальной гвардии в Чечне погибли шестеро военнослужащих, ранения получили двое офицеров и контрактник и убиты шестеро боевиков, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета РФ.

"В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, ранения получили трое военнослужащих - один контрактник и два офицера", - говорится в сообщении, передает российское агентство ТАСС.

Агентство "РИА Новости" сообщает о шестерых погибших нападавших.

"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые", — говорится в сообщении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Инфраструктурные проекты и зарплаты - проблема остается
Приоритеты программы ларизации кредитов были неправильными
Правительство Грузии представило новую Национальную стратегию развития сельских регионов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории
Абхазы смогут пользоваться зугдидским центром гепатита С по нейтральному паспорту
Спикер Сейма Литвы выразил обеспокоенность закрытием пе6реходов через абхазскую линию российской оккупациизией
Вторая машина сгорела в Абхазии в разгар «выборов»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Контингент ингушской полиции в Сирии вернется домой 10 мая
Кирпичный завод в Грозном был построен на отмытые деньги
Нападение на Росгвардию стало третьим вооруженным инцидентом в Чечне с начала года
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна