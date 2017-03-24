В Чечне совершено нападение на военную часть, есть погибшие

24.03.2017 13:12 В результате нападения на часть российской национальной гвардии в Чечне погибли шестеро военнослужащих, ранения получили двое офицеров и контрактник и убиты шестеро боевиков, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета РФ.



"В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, ранения получили трое военнослужащих - один контрактник и два офицера", - говорится в сообщении, передает российское агентство ТАСС.



Агентство "РИА Новости" сообщает о шестерых погибших нападавших.



"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые", — говорится в сообщении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

