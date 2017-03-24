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В Чечне совершено нападение на военную часть, есть погибшие
24.03.2017 13:12
В результате нападения на часть российской национальной гвардии в Чечне погибли шестеро военнослужащих, ранения получили двое офицеров и контрактник и убиты шестеро боевиков, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета РФ.
"В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, ранения получили трое военнослужащих - один контрактник и два офицера", - говорится в сообщении, передает российское агентство ТАСС.
Агентство "РИА Новости" сообщает о шестерых погибших нападавших.
"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые", — говорится в сообщении.
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