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Армения и Грузия совместно проверят информацию о контрабанде боеприпасов


24.03.2017   15:34
Служба национальной безопасности Армении проводит совместные мероприятия с правоохранительными органами Грузии с целью проверки достоверности предварительных данных о возможной контрабандной транспортировке боеприпасов через государственную грузино-армянскую границу, - об этом сообщают в пресс-службе Службы национальной безопасности Армении.

В пресс-службе Службы национальной безопасности также отметили, что в связи с распространенной ими информацией ведется расследование, проводятся следственные мероприятия в отношении подозреваемых лиц, продолжается выяснение других обстоятельств.

22 марта Служба национальной безопасности Армении распространила информацию об изъятии незаконного ввезенного на территорию республики гражданами Армении из Грузии переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

По данным ведомства, в марте месяце Служба получила сведения о намерении ввезти с территории Грузии в Армению контрабандным путем ПЗРК «Игла». Грузинская сторона опровергла это и заявила, что по соответствующему вопросу состоялась бы коммуникация с официальным Ереваном.






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