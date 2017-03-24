Убийство бывшего депутата Вороненкова совершено агентом российских спецслужб - Геращенко

24.03.2017 15:53 Советник министра ВД Украины Антон Геращенко назвал личность убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.



«Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины, Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб», – написал он на своей странице в Facebook.



Геращенко также подтвердил информацию о том, что убийца Вороненкова год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии, в боевых действиях участия не принимал и уволился в августе 2016 года.



Убийца экс-депутата был ранен его охранником и скончался в больнице.



Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит вчера в результате перестрелки в центре Киева. Денис Вороненков находился в Украине с октября 2016 года, куда он приехал спустя два дня после окончания депутатских полномочий в России и получил украинское гражданство. Вороненков дал Генпрокуратуре Украине показания против экс-президента Виктора Януковича.



В российском федеральном розыске бывший парламентарий находился с 15 февраля 2017 года. Он обвинялся в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы.

















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