Минобороны разрабатывает новую концепцию резервной службы

24.03.2017 16:11 На активную резервную службу будут зачислены гражданские лица в возрасте с 18 до 55 лет. Продолжительность резервной службы составит 45 дней в год.



Это предусмотрено новой концепцией резервной военной службы, с которой представители министерства обороны Грузии знакомят членов соответствующего парламентского комитета.



Согласно концепции, активная резервная военная служба предусматривает обеспечение резервиста зарплатой, которая составит 20% от оклада по званию ежемесячно и 100% при вызове в подразделение.

Активная резервная служба будет состоять из трех компонентов: резерв вооруженных сил, территориальный резерв и резерв специалистов.















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