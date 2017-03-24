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Минобороны разрабатывает новую концепцию резервной службы
24.03.2017 16:11
На активную резервную службу будут зачислены гражданские лица в возрасте с 18 до 55 лет. Продолжительность резервной службы составит 45 дней в год.
Это предусмотрено новой концепцией резервной военной службы, с которой представители министерства обороны Грузии знакомят членов соответствующего парламентского комитета.
Согласно концепции, активная резервная военная служба предусматривает обеспечение резервиста зарплатой, которая составит 20% от оклада по званию ежемесячно и 100% при вызове в подразделение.
Активная резервная служба будет состоять из трех компонентов: резерв вооруженных сил, территориальный резерв и резерв специалистов.
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