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Минобороны разрабатывает новую концепцию резервной службы


24.03.2017   16:11
На активную резервную службу будут зачислены гражданские лица в возрасте с 18 до 55 лет. Продолжительность резервной службы составит 45 дней в год.

Это предусмотрено новой концепцией резервной военной службы, с которой представители министерства обороны Грузии знакомят членов соответствующего парламентского комитета.

Согласно концепции, активная резервная военная служба предусматривает обеспечение резервиста зарплатой, которая составит 20% от оклада по званию ежемесячно и 100% при вызове в подразделение.
Активная резервная служба будет состоять из трех компонентов: резерв вооруженных сил, территориальный резерв и резерв специалистов.






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