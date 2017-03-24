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В России хотят повысить призывной возраст до 30-35 лет
24.03.2017 17:09
Комитет Госдумы по обороне в ходе осенней сессии рассмотрит инициативу о повышении верхнего предела призывного возраста в России с 27 до 30-35 лет.
"Вчера было заседание нашего комитета, на котором рассматривался данный вопрос. Мы все знаем, что согласно принятым законодательным актам существующая возрастная норма составляет 27 лет", - цитирует ТАСС главу комитета Владимира Шаманова.
"Некоторые депутаты, члены комитета, высказались в том смысле, что, как показывает практика, эта норма действует не совсем эффективно в деле борьбы с уклонением от военной службы, поэтому в будущем можно было бы посмотреть в сторону увеличения возрастного ценза до 30, а, может быть, даже до 35 лет".
Ранее об этом же сообщили другие российские агентства.
В настоящее время по закону о воинской обязанности и военной службе, призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.
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