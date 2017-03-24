Мгебришвили: Грузия за год депортировала 120 иностранцев

24.03.2017 18:32 За год из Грузии было депортивано 120 граждан иностранных государств, заявил находящийся в Брюсселе министр внутренних дел страны. Георгий Мгебришвили выступил в аналитическом институте «Центр европейской политики» (EPC) и ознакомил аналитиков с реформами, осуществленными в правоохранительнй сфере.



Министр рассказал участникам круглого стола об успешном выполнении обязательств, взятых грузинской стороной в рамках либерализации визового режима с ЕС, который вступит в силу с 28 марта 2017 года. Мгебришвили уделил особое внимание усилению двустороннего сотрудничества с правоохранительными органами европейских стран. Министр отметил, что грузинская сторона уже оформила соглашения о борьбе с преступностью с 16 странами ЕС, а в 13 стран направила полицейских атташе.



Глава МВД Грузии прибыл в столицу Бельгии с рабочим визитом 20 марта. Он провел встречи с вице-премьером, министром внутренних дел и безопасности Бельгии Жаном Жамбоном, еврокомиссаром по вопросам миграции и гражданства Димитрисом Авпамопулосом, с комиссаром по соседской политике и расширению ЕС Йоханессом Ханном и с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер.















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