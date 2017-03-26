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ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение на воинскую часть в Чечне
26.03.2017 12:36
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне, сообщает SITE Intellegence Group, которая мониторит активность исламских террористов и их сторонников в интернете, передает РБК.
По данным организации, нападение было проведено боевиками так называемого «Вилаята Кавказ», присягнувшими на верность ИГ на территории Кавказа.
Нападение на воинскую часть Росгвардии в станице Наурская в Чечне произошло в ночь на 24 марта. По данным Национального антитеррористического комитета, в атаке участвовали шесть боевиков, все они были убиты. В результате нападения также погибли шесть военнослужащих.
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