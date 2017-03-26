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Жители Восточной Грузии сдали полиции арсенал оружия


26.03.2017   14:35
Пятеро жителей региона Самцхе-Джавахети добровольно сдали полиции 50 ручных гранат, четыре связки тротила, два «обреза», говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Согласно данным ведомства, мужчины, которые принесли в полицейских участок арсенал оружия, являются жителями городов Ниноцминда и Ахалкалаки.

Они также передали полиции пистолет, пять дымовых шашек, более 1,5 тысяч боевых патронов, шесть обойм для автоматов, два запала противотанковых снарядов и пять – для гранат.

Согласно действующему законодательству, лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности.






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