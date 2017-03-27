Ранее судимый задержан за незаконное хранение оружия

27.03.2017 12:44 По обвинению в противоправном приобретении-хранении огнестрельного оружия правоохранители задержали на улице Джикия в Тбилиси ранее судимого В.С. 1982 года рождения.



Как сообщают в МВД, при обыске квартиры задержанного правоохранители изъяли незарегистрированный пистолет модели BLOW MINI MOD 2003. Задержанный признает свою вину.



Следствие ведется по факту противоправного приобретения-хранения огнестрельного оружия по 2-й части статьи 236 УК Грузии.















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