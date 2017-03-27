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Грузинские пограничники задержали троих марокканцев
27.03.2017 13:20
В Аджарии сотрудник полиции вблизи границы с Турцией арестовали трех граждан Марокко за незаконное пересечение границы.
"Следствие установило, что задержанные из Турции незаконно пересекли государственную границу Грузии в обход погранично-пропускного пункта", - отмечается в сообщении на сайте Погранполиции Грузии.
По факту незаконного пересечения границы ведется следствие.
В случае подтверждения вины арестованным грозит от 4 до 5 лет лишения свободы. С начала года это уже шестая попытка попасть в Грузию незаконным путем. За незаконное пересечение границы с начала года было арестовано три гражданина Грузии, четыре гражданина Нигерии, а также гражданин Ганы.
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