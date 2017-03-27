«Активный резерв»- новая концепция военно-резервной системы

27.03.2017 14:33 Министерство обороны сегодня представило депутатам изменения, запланированные в связи с тем, какой будет новая военная резервная система. Новая концепция резерва пока не имеет законодательный вид.



Минобороны планирует начать официальные процедуры в парламенте после завершения публичных рассмотрений. По заявлению заместителя министра обороны, новая концепция предусматривает создание т.н. активного резерва.



Резервная система становится оплачиваемой, и прохождение резерва будет для граждан добровольным. Резервисты будут проходить подготовку двух видов, интенсивную боевую и мобилизационную краткосрочную.



"Значительным новшеством является то, что входит активный резерв, который со своей стороны состоит из трех компонентов. В том числе есть резерв специалистов, территориальный резерв, тот же резерв гвардии, и резерв вооруженных сил. За утверждением концепции резерва обязательно последуют некоторые законодательные изменения, что касается положительных сторон, это будет повышение и укрепление обороноспособности страны"- заявил заместитель министра обороны Грузии Нукри Гелашвили.



По заявлению председателя правления Центра военного аналитического исследования Георгия Тавдгиридзе, по новой концепции, в отличии от прежней, резерв будет в единой системе управления, а также войдет форма активной резервной службы.



Пояснения по данному вопросу сделал также председатель парламентского комитета безопасности Ираклий Сесиашвили, по заявлению которого костяком обороноспособности в стране в определенной доле должен быть резерв.



"Министерство обороны уже несколько лет работает над этим вопросом, и должен сказать, что представлен очень хороший вариант. Обсуждение-дискуссия будет продолжена, я приветствую позицию Министерства обороны, что концепция обсуждается публично, и после этого уже будет представлена в виде законопроекта"- заявил Ираклий Сесиашвили.

















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