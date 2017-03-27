Система военного резерва является «ахиллесовой пятой» Грузии - эксперт

27.03.2017 14:59 «Система военного резерва является "Ахиллесовой пятой" Грузии, мы всегда что-то копируем, но в реальности не можем осуществить ее имплементацию» – заявил эксперт Зураб Агладзе "Интерпрессньюсу", комментируя план Министерства обороны в связи с введением т.н. активной резервной службы.



По заявлению Зураба Агладзе, "одно дело - что нам нравится, а другой вопрос - какие у нас есть возможности".



По мнению эксперта, на фоне того, когда в регулярных подразделениях существует проблема вооружения, техники, финансовых средств, инфраструктуры, разговор о создании резервной системы порождает много вопросов, на которые нет ответа.



"Я ни минуты не сомневаюсь, что люди хотят, чтобы у нас была хорошая резервная система, но важно, какими средствами мы это осуществляем. Есть у нас финансовый ресурс? Есть человеческий ресурс? Есть у нас Инфраструктура? Есть материально-технические средства? Почему я ставлю эти вопросы? В регулярных подразделениях у нас недостаток вооружения и техники, есть проблема в инфраструктуре. Вместо того чтобы высвободить средства, мы сократили бюджет вооруженных сил. Поэтому вопросы, откуда у нас человеческие и финансовые ресурсы, остаются без ответа.



Я понимаю, хорошая идея, чтобы этот резерв был небольшой, но и для такого количества людей необходимы финансы, инфраструктура, материально-техническая база - радиостанции и оснащение, и необходима техника, которой нам не хватает даже для регулярных подразделений. Поэтому опять же приходим к тому, откуда мы берем деньги и ресурс. Если дадут ответ на эти вопросы, думаю, гораздо лучше начать с резерва небольшого количества, чем с десятков тысячи человек"- отметил Зураб Агладзе.



Минобороны планирует ввести т.н. активную резервную службу. Это предусмотрено проектом концепции военной резервной службы. По пояснению заместителя министра обороны Нукри Гелашвили, активная резервная служба будет состоять из трех компонентов. Это: резерв вооруженных сил, территориальный резерв, и резерв специалистов. У всех трех типов резерва будет свое специфическое назначение.



"Министерство обороны интенсивно работает над разработкой концепции военного резерва. В этом процессе включены все структурные единицы: Генеральный штаб, Национальная гвардия, и гражданский офис. Проект концепции мы уже представили экспертам. Мы предусмотрели ряд поправок и предложений. Мы хотим рассмотреть проект с парламентским комитетом обороны и безопасности, и выслушать позицию депутатов"- заявил Нукри Гелашвили журналистам.



Следует отметить, что концепция военного резерва вызовет соответствующие изменения в законодательстве.

















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