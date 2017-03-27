НАТО одобрило ежегодную программу для Грузии

27.03.2017 16:19 НАТО одобрило ежегодную национальную программу, составленную правительством Грузии на 2017 год. По информации аппарата госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, документ был одобрен на заседании комиссии НАТО-Грузия, которое прошло 24 марта в штаб-квартире альянса в Брюсселе на уровне заместителей постоянных представителей.



Программу на 2017 год на заседании представила заместитель госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Мариам Раквиашвили. Члены альянса позитивно оценили прогресс, достигнутый Грузией на пути евроатлантической интеграции, и план реформ на текущий год, изложенный в документе. Они отметили, что новый национальный план является всеобъемлющим, амбициозным и в то же время реалистичным. Представители НАТО приветствовали прогресс, достигнутый правительством Грузии в реформировании сфер правосудия, обороны и защиты прав человека, и подчеркнули важность продолжения реформ в этих и других направлениях.



На заседании также был утвержден график и повестка дня встреч комиссии НАТО-Грузия на 2017 год. Члены альянса выразили Грузии благодарность за участие в операциях НАТО и вклад в обеспечение евроатлантической безопасности. Они отметили активное участие Грузии во всех существующих форматах миротворческих миссий и приветствовали участие Грузии в диалоге по вопросам безопасности в Черноморском регионе.



На заседании еще раз была выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии и политики непризнания «оккупированных территорий».



Ежегодную национальную программу (ANP — Annual National Programme) в рамках сотрудничества с НАТО Грузия осуществляет с 2009 года. Этот формат сотрудничества был утвержден для Грузии на Бухарестском саммите в апреле 2008 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

