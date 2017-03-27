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В Эстонию продолжает поступать боевая техника для батальона НАТО
27.03.2017 22:57
В Эстонию в понедельник прибыл второй эшелон с боевой техникой для французского контингента международной батальонной боевой группы НАТО.
Среди прибывшей техники есть боевые машины пехоты VBCI и другие виды вооружений. Кроме того, в среду будут доставлены и танки Leclerc, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.
В контингент входит 300 военнослужащих Франции, которые пробудут в Эстонии восемь месяцев, после чего их сменят датчане.
Всего в боевую группу входит около 1 тыс. 200 человек во главе с британским контингентом, на вооружении которого танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные артиллерийские установки AS90 и бронетранспортеры.
Личный состав и вооружения размещаются в военном городке в Тапа (Tapa).
Войска НАТО вводятся в Эстонию на основании решения Варшавского саммита НАТО. Батальоны альянса вводятся также в Латвию, Литву и Польшу.
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