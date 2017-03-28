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Гражданин Армении задержан в Грузии по делу о контрабанде «Иглы»
28.03.2017 11:14
Сотрудники главного отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального Департамента Криминальной полиции МВД Грузии задержали разыскиваемого Главным управлением уголовного розыска полиции РА по делу перевозки в Армению зенитно-ракетного комплекса «Игла» 40-летнего гражданина Армении.
Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, на основании записи правоохранительных органов Армении 27 марта текущего года, на улице Николоза Бараташвили в Тбилиси был задержан разыскиваемый Главным управлением уголовного розыска по признакам 2п.235 ст. и 1ч. 2п. 235.1 ст. УК РА гражданин Армении – Роберт А. / 1977г.р./.
Отметим, что ранее глава грузинского МВД Георгий Мгебришвили сообщил, что министерство внутренних дел Грузии находится в контакте с коллегами в Ереване в связи задержанием на армянском КПП трех граждан Армении, пытавшихся провезти через границу переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".
"Пока нельзя утверждать, что ПЗРК "Игла" транзитом переправлялся из Грузии в Армению. Идет расследование, изучаются детали. Мы находимся в контакте с армянскими коллегами и сообщим общественности об итогах расследования", - сказал Г.Мгебришвили.
Напомним, что бывший командующий Армии обороны Арцаха Самвел Бабаян был подвергнут приводу 22 марта, затем суд вынес постановление об его аресте сроком на 2 месяца.
Самвелу Бабаяну было предъявлено обвинение по 2ч. 235 ст. и 2 ч. 235.1ст. УК Армении.
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