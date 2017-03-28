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Сенат США открыл Монтенегро дорогу в НАТО
28.03.2017 12:26
Американский Сенат проголосовал подавляющим большинством голосов за то, что одобрить заявку Монтенегро на вступление в НАТО.
Как сообщает Радио Свобода, 97 сенаторов проголосовали за завершение дебатов и разрешение на голосование в конце этой недели о ратификации членства Монтенегро в НАТО.
Против проголосовали два сенатора-республиканца Рэнд Пол и Майк Ли.
Окончательное голосование пройдет в верхней палате Конгресса США.
После этого Испания останется единственной страной в альянсе из 28-ми членов, которая должна одобрить просьбу Черногории относительно официального членства.
Напомним, парламент Монтенегро в июне поддержал резолюцию о поддержке вступления в НАТО.
19 мая в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе был подписан протокол о присоединении Черногории к НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что процесс обретения статуса полноценного члена НАТО Монтенегро может занять около года, но точные сроки невозможно назвать.
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