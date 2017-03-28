Сенат США открыл Монтенегро дорогу в НАТО

28.03.2017 12:26 Американский Сенат проголосовал подавляющим большинством голосов за то, что одобрить заявку Монтенегро на вступление в НАТО.



Как сообщает Радио Свобода, 97 сенаторов проголосовали за завершение дебатов и разрешение на голосование в конце этой недели о ратификации членства Монтенегро в НАТО.



Против проголосовали два сенатора-республиканца Рэнд Пол и Майк Ли.



Окончательное голосование пройдет в верхней палате Конгресса США.



После этого Испания останется единственной страной в альянсе из 28-ми членов, которая должна одобрить просьбу Черногории относительно официального членства.



Напомним, парламент Монтенегро в июне поддержал резолюцию о поддержке вступления в НАТО.



19 мая в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе был подписан протокол о присоединении Черногории к НАТО.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что процесс обретения статуса полноценного члена НАТО Монтенегро может занять около года, но точные сроки невозможно назвать.















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