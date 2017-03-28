Британские истребители с мая будут патрулировать небо над Черным морем

28.03.2017 16:43 Великобритания направит в Румынию четыре истребителя Typhoons для участия в операции НАТО по патрулированию воздушного пространства над Черным морем, сообщило во вторник министерство обороны Соединенного Королевства.



По данным ведомства, британские истребители приступят к дежурству в черноморском регионе с мая и будут в течение четырех месяцев размещаться на военно-воздушной базе "Михаил Когэлничану" на юго-востоке Румынии.



"Великобритания наращивает поддержку коллективной обороне НАТО от северных до южных границ альянса. Самолеты Королевских ВВС после развертывания в Румынии будут готовы обеспечить безопасность воздушного пространства НАТО и защиту наших союзников в черноморском регионе", - заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.



Министерство напоминает, что недавно британские военные были размещены в Эстонии в рамках плана НАТО по усилению передового присутствия.















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