Министр ВД Грузии о превентивных мерах с целью предотвращения нарушения безвизового режима с ЕС

28.03.2017 16:57 Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили на проведенном 27 марта специальном брифинге заявил, что грузинские пограничники будут проводить «детальное» собеседование с теми гражданами, которые отправляются в страны Шенгенской зоны, чтобы предотвратить задействование т.н. «Механизма приостановления», который временно приостановит безвизовый режим в том случае, если граждане Грузии попытаются воспользоваться системой в злонамеренных целях.



Мгебришвили разъяснил, что пограничники проведут гражданам консультации в связи с условиями безвизового режима и проверят соответствие проездных документов с шенгенскими требованиями.



«В том случае, если при такой проверке или собеседовании будет выявлено, что какой-либо из документов не соответствует стандартам пересечения границы Шенгенской зоны, что, само по себе, подразумевает, что указанное лицо, с большой вероятностью, не будет допущено в ЕС, пограничник-контролер предупредит его заранее и разъяснит ожидаемые последствия», - заявил Мгебришвили.



Глава МВД также заявил, что разработана специальная программа для того, чтобы «каждый гражданин Грузии, который нарушит условия безвизового режима, был выявлен быстро и эффективно, и чтобы наши европейским коллегами мы предоставили информацию проактивно».



По словам Мгебришвили, в течение последних шести лет Грузия получила 7300 заявок о реадмиссии из стран членов ЕС, из которых 95% были удовлетворены.



«Это свидетельствует о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами Евросоюза, как на уровне двусторонних договоров, так и на уровне полицейских атташе», - заявил он.



На своем брифинге Мгебришвили также отметил, что МВД и Европол 4 апреля подпишут Соглашение о сотрудничестве, и это означает, что Грузия становится «частью Евросоюза в правоохранительной сфере, что является важным шагом вперед на пути евроинтеграции Грузии».



Девятимесячный Механизм приостановления, с возможностью его дальнейшего продления, Евросоюз задействует на основании «соответствующих и объективных данных» в том случае, если из третьих стран возрастет количество нелегалов, количество необоснованных заявок на получение убежища, страна не обеспечит возвращение находящихся нелегально в ЕС своих граждан или эти граждане будут создавать угрозу внутренней безопасности.



Механизм приостановления был утвержден вместе с нормой о либерализации виз для Грузии.



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