|
Очередной грузинский батальон отправляется в Афганистан
28.03.2017 22:17
На военной базе в городе Сенаки (регион Самегрело-Земо Сванети) сегодня состоялась церемония проводов в Афганистан 23-го батальона второй пехотной бригады ВС Грузии для участия в миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support).
Грузинские военные сменят своих сослуживцев из третьей пехотной бригады и будут нести службу на авиационной базе города Баграм в подчинении командования США. До отправки в Афганистан военные 23-го батальона прошли курс подготовки в Германии на военной базе Хохенфельс.
Точное время и место, откуда грузинские военные отправятся в Афганистан, держится в секрете.
На церемонии проводов в Сенаки побывали министр обороны Грузии Леван Изория, глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая, заместитель помощника секретаря обороны США Лаура Купер и посол США в Грузии Ян Келли.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна