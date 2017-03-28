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Очередной грузинский батальон отправляется в Афганистан


28.03.2017   22:17
На военной базе в городе Сенаки (регион Самегрело-Земо Сванети) сегодня состоялась церемония проводов в Афганистан 23-го батальона второй пехотной бригады ВС Грузии для участия в миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support).

Грузинские военные сменят своих сослуживцев из третьей пехотной бригады и будут нести службу на авиационной базе города Баграм в подчинении командования США. До отправки в Афганистан военные 23-го батальона прошли курс подготовки в Германии на военной базе Хохенфельс.

Точное время и место, откуда грузинские военные отправятся в Афганистан, держится в секрете.

На церемонии проводов в Сенаки побывали министр обороны Грузии Леван Изория, глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая, заместитель помощника секретаря обороны США Лаура Купер и посол США в Грузии Ян Келли.






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