Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии изъяло незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы


29.03.2017   11:46
Сотрудниками Министерства внутренних дел Грузии задержан Х.С. 1977 года рождения по обвинению в противозаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщают в министерстве, при обыске в доме у обвиняемого правоохранители изъяли автоматическое огнестрельное оружие АК-74, два рожка и 14 боевых патронов.

«Обвиняемый признался в содеянном преступлении. Следствие ведется по факту противозаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия (2-я часть статьи 236 УК Грузии)», – говорится в заявлении ведомства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская «дочка» McDonald's открыла логоцентр стоимостью 2,3 млн евро
МАУ летом запустит еще один рейс в Грузию
Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоится в конце июня
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Члены Совбеза ООН осудили процессы в оккупированных регионах Грузии
Россия пытается помешать предметному обсуждению на женевских переговорах - Давид Дондуа
Кетеван Цихелашвили обратилась к согражданам, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе
Нет никакой приманки в пользовании безвизовым режимом жителями оккупированных территорий - президент
Президиум Балтийской ассамблеи сделал заявление о нелегитимности процессов в Абхазии и Цхинвальском регионе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
АБР назвал сроки разработки ТЭО проекта финансирования коридора "Север-Юг"
Глава чеченского парламента изложил свою версию событий в селе Давыденко
Делегация ПАСЕ в составе 22 наблюдателей будет следить за выборами в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна