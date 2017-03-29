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МВД Грузии изъяло незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы
29.03.2017 11:46
Сотрудниками Министерства внутренних дел Грузии задержан Х.С. 1977 года рождения по обвинению в противозаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как сообщают в министерстве, при обыске в доме у обвиняемого правоохранители изъяли автоматическое огнестрельное оружие АК-74, два рожка и 14 боевых патронов.
«Обвиняемый признался в содеянном преступлении. Следствие ведется по факту противозаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия (2-я часть статьи 236 УК Грузии)», – говорится в заявлении ведомства.
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