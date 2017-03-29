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«Дельта» готовится разгонять градовые облака
29.03.2017 15:06
Служба борьбы против града военного научно-технического центра "Дельта" приступила к подготовительным работам в Грузии в связи с наступлением весны, говорится в сообщении центра.
Представители центра "Дельта" начали заряжать противоградовые установки ракетами.
"С 1 апреля противоградовая система переходит на режим полной готовности", — говорится в сообщении.
Противоградовую систему установили в Кахети весной 2015 года. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии. Всего в регионе 83 противоградовые установки —огневые точки устроены в каждом районе Кахети. При этом рассматривается возможность установки системы и в других регионах.
Противоградовая система на протяжении двух лет много раз спасала урожай винограда в винодельческом регионе Грузии — Кахети. Она дала сбой всего один раз – в мае прошлого года, когда компания не успела закупить ракеты. Это стоило директору центра его поста.
"СОВА"
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