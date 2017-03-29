Прокуратура расследует возможное превышение силы полицией в ходе задержания сына главреда «Хроника+»

29.03.2017 20:03 Тбилисская прокуратура расследует дело о задержании Давида Харшиладзе, сына главного редактора газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, на предмет возможного превышения служебных полномочий полицейскими, сообщает Главная прокуратура Грузии.



Началу расследования в прокуратуре предшествовала служебная проверка Генеральной инспекции МВД Грузии на основе заявлений Харшиладзе и аппарата Народного защитника Грузии. Они заявили, что во время задержания полицейские применили непропорциональную физическую силу.



"В следственной части прокуратуры Тбилиси 23 марта 2017 года началось следствие по факту возможного превышения служебных полномочий со стороны отдельных сотрудников МВД при задержании Давида Харшиладзе по статье 333 УК Грузии (превышение служебных полномочий)", — сказала глава департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Натия Сухиашвили.



Элисо Киладзе считает, что за задержанием ее сына стоят власти Грузии. Причиной тому Киладзе назвала ее профессиональную деятельность, в частности критику властей со страниц ее газеты.



"В рамках следствия должны допросить и тех правоохранителей, которые участвовали в этой спецоперации. Согласно материалам следствия, их (полицейских — ред.) трое, но реально, было три экипажа, то есть 12 полицейских. Если будет политическая воля наказать виновных, виновники будут наказаны, а если не будет политического решения Бидзины Иванишвили (экс-премьер Грузии — ред.), виновники не будут наказаны, и это следствие будет формальным", — сказала Киладзе в интервью телекомпании Рустави2.



Сына Элисо Киладзе Давида Харшиладзе задержали в Тбилиси в середине марта по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Тбилисский городской суд 15 марта отправил его в заключение на время следствия.















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