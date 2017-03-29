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Министр обороны Грузии посетит Украину


29.03.2017   22:50
Министр обороны Грузии Леван Изория в четверг, 30 марта, прибудет в Украину в рамках официального визита делегации Министерства обороны Грузии в Киев.

Как сообщает в среду пресс-служба Министерства обороны Украины, запланирована встреча Л.Изория с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.

Также состоятся переговоры делегаций оборонных ведомств Украины и Грузии, по итогам которых главы делегаций подпишут совместное заявление.

Кроме того, предусмотрена совместная пресс-конференция Полторака и Изория для прессы.






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