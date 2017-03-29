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Министр обороны Грузии посетит Украину
29.03.2017 22:50
Министр обороны Грузии Леван Изория в четверг, 30 марта, прибудет в Украину в рамках официального визита делегации Министерства обороны Грузии в Киев.
Как сообщает в среду пресс-служба Министерства обороны Украины, запланирована встреча Л.Изория с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.
Также состоятся переговоры делегаций оборонных ведомств Украины и Грузии, по итогам которых главы делегаций подпишут совместное заявление.
Кроме того, предусмотрена совместная пресс-конференция Полторака и Изория для прессы.
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