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Ограбившего филиал «Банка Грузии» лишили свободы сроком на 10 лет


30.03.2017   13:01
Житель Тбилиси приговорен за вооруженное ограбление филиала «Банка Грузии» на проспекте Илии Чавчавадзе в Тбилиси к десяти годам тюрьмы.

Тбилисский городской суд признал Дмитрия Голава полностью виновным в разбойном нападении, сообщают в пресс-службе Главной прокуратуры Грузии.

По данным правоохранительных органов, речь идет о нападении на банк 7 июня 2016 года. Голава вошел в банк вместе с соучастником, личность которого не установлена и угрожая убить кассира и охранника, унес 2 тысячи 560 лари, 5 тысяч 478 долларов, 1 тысячу 530 евро и связку помеченных купюр, «горячих денег», стоимостью в 510 евро.

Кроме этого, налетчики отняли у сотрудника охраны газовый пистолет модели ZORAKI и скрылись с места преступления.

Правоохранители задержали Дмитрия Голава 25 июня прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по статье «разбой, совершенный группой лиц в целях завладения вещью в крупном размере», что предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.






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