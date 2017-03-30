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Грузия поможет Украине готовить военных к действиям в горной местности
30.03.2017 16:44
Грузия поможет Украине в подготовке военных к действиям в горной местности, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
"Планируется расширение сотрудничества по таким направлениям как подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины по стандартам Альянса по действиям в горной лесной местности. У Грузии огромный опыт, и он нам будет полезен при подготовке наших подразделений", -- сказал он на совместной пресс-конференции с министром обороны Грузии Леваном Изория в четверг в Киеве.
С. Полторак отметил, что также была достигнута договоренность об обмене опытом по вопросу реформирования оборонных ведомств.
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