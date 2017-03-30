Изория: Перед Украиной и Грузией стоят совместные вызовы

30.03.2017 18:12 Перед Украиной и Грузией стоят совместные вызовы, поэтому уровень взаимодействия должен быть очень высоким - об этом заявил глава Минобороны Грузии на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Степаном Полтораком в Киеве.



«Наша совместная цель – продолжить совместную работу ради достижения совместимости наших армий с армиями стран НАТО. Мы планируем усилить участие - как в двусторонних, так и многонациональных учениях. У нас хороший опыт в проведении учений, и я благодарен Украине за решение принять участие в учениях Грузия-НАТО", - отметил Леван Изория.



Министр обороны Грузии Леван Изория прибыл в Украину в четверг, 30 марта, в рамках официального визита делегации Министерства обороны Грузии в Киев. Изория провел встречу с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.



Также состоятся переговоры делегаций оборонных ведомств Украины и Грузии, по итогам которых главы делегаций подпишут совместное заявление















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