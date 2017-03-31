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Обвиняемый Бельгией в торговле людьми иранец задержан в Тбилиси


31.03.2017   12:32
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали в Тбилисском международном аэропорту прибывшего из Тегерана гражданина Ирана, разыскиваемого Интерполом с 2015 года, сообщает в пятницу МВД Грузии.

Задержанный иранец 1967 года рождения был объявлен в международный розыск прокуратурой Бельгии, которая обвиняет его в торговле людьми.

"В отношении задержанного проводятся, предусмотренные грузинским законодательством предваряющие экстрадицию процедуры", - сообщает МВД Грузии.






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