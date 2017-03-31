«В грузино-украинских отношениях отмечается динамика роста» - министр обороны

31.03.2017 17:53 Министр обороны Грузии доволен динамикой развития грузино –украинских отношений.



Об этом Леван Изория заявил в ходе встречи с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.



На встрече было отмечено, что грузино-украинские отношения развиваются ускоренными темпами, и стороны разрабатывают конкретные планы по углублению контактов.



«Во взаимоотношениях двух стран наблюдается очень хорошая динамика роста. Соответственно, в этом году запланированы визиты высокого уровня. Мы обсудили и разработали конкретные планы по углублению двусторонних отношений, в том числе и на парламентском уровне», - отметил министр обороны.



Как сообщают в пресс-службе Минобороны Грузии, во время встречи с вице-премьером Украины Леван Изория рассказал о реформах в грузинском оборонном ведомстве, планах, определенных документом «Стратегического обзора обороны Грузии» и развитии сотрудничества с НАТО.



По словам Изория, цель процесса реформирования оборонного ведомства- формирование вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.



На встрече стороны также обсудили и совместное участие грузинских и украинских военных в международных учениях.



Со своей стороны вице-премьер Украины выразила желание украинской стороны ознакомиться с опытом грузинских коллег в сфере реформирования оборонного ведомства и назвала визит Изория в Украину импульсом для новых инициатив.



«Подобный визит в течение последних 7 лет был осуществлен впервые. Украинская сторона восприняла его положительно. Думаю, что этот визит положит начало новым совместным инициативам, как в рамках существующего между Грузией и Украиной формата сотрудничества, так и в направлении взаимодействия с НАТО.



На встрече Грузия выразила готовность вновь помочь нам в процессе психологической реабилитации раненых украинских военных. Мы также выразили интерес к участию в международных военных учениях в регионе под эгидой НАТО…»,- сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе после завершения встречи.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

