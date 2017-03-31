|
Тиллерсон призвал страны НАТО придерживаться планов по увеличению расходов
31.03.2017 19:45
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал союзников по НАТО придерживаться планов по увеличению расходов на оборону, передает Reuters.
По его словам, соглашение должно быть принято на саммите в мае.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите 25 мая будет принято решение о создании национальных планов увеличения расходов на оборону. По его словам, повышение военных расходов составит до 2% от ВВП.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна