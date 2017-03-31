Тиллерсон призвал страны НАТО придерживаться планов по увеличению расходов

31.03.2017 19:45 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал союзников по НАТО придерживаться планов по увеличению расходов на оборону, передает Reuters.



По его словам, соглашение должно быть принято на саммите в мае.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите 25 мая будет принято решение о создании национальных планов увеличения расходов на оборону. По его словам, повышение военных расходов составит до 2% от ВВП.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

