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Тиллерсон призвал страны НАТО придерживаться планов по увеличению расходов


31.03.2017   19:45
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал союзников по НАТО придерживаться планов по увеличению расходов на оборону, передает Reuters.

По его словам, соглашение должно быть принято на саммите в мае.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите 25 мая будет принято решение о создании национальных планов увеличения расходов на оборону. По его словам, повышение военных расходов составит до 2% от ВВП.






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