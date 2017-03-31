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Начальники Генштабов Украины и Грузии обсудили вопросы продолжения сотрудничества


31.03.2017   20:19
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на встрече с грузинским коллегой Владимиром Чачибаей выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества в сфере многонациональных военных учений.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Министерства обороны Украины, встреча состоялась в рамках официального визита в Украину делегации Министерства обороны Грузии.

В.Муженко и В.Чачибая отметили, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и Грузии имеет практическую направленность и обеспечивает динамику и наращивание оперативных возможностей вооруженных сил обоих государств.

Руководители Генштабов двух стран обсудили вопросы дальнейшего углубления двустороннего военного сотрудничества. Украинская сторона отметила важность продолжения профессиональной подготовки военнослужащих в специализированном Горном учебно-тренировочном центре ВС Грузии.

"Во время встречи украинской стороной была выражена заинтересованность в продолжении и дальнейшем развитии сотрудничества по многим направлениям. В частности, в сфере многонациональных военных учений, обмена опытом по проведению операций по вопросам урегулирования кризисных ситуаций и оперативного планирования, кибернетической безопасности, профессиональной подготовки личного состава и подразделений Вооруженных сил Украины и Грузии, подготовке офицерского состава, инструкторов учебных центров и сержантского корпуса, продолжение практики реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины, пострадавших от войны на востоке Украины", - информирует Минобороны.

Также сообщается, что грузинская сторона продолжит в Грузии курсы психологической реабилитации украинских солдат, офицеров и членов их семей в медико-психологическом реабилитационном центре Министерства обороны Грузии (г.Церовани), где с августа 2015 года 48 украинских военнослужащих прошли курс указанной реабилитации.

Планируется, что грузинская делегация посетит Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области, где ознакомится с курсовой подготовкой с участием иностранных инструкторов.






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