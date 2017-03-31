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В 2016 году в Грузии зафиксировано 35 997 зарегистрированных преступлений


31.03.2017   20:23
По официальной информации, в 2016 году в Грузии зафиксировано 35 997 зарегистрированных преступлений В 2016 году в Грузии зафиксировано 35 997 зарегистрированных преступлений. Статистику преступлений распространяет Министерство внутренних дел.

По информации ведомства, из 35 997 зарегистрированных преступлений раскрыты 20 661, что составляет 57,4 % преступлений.

Согласно официальной информации, 40,5 % преступлений совершены в Тбилиси, 8,3 % - в Квемо (Нижнем) Картли, 3,1 % - в Гурии, 10,8 % - в Аджарии, 8,9 % - Мегрелии – Земо (Верхней) Сванетии, 10,5 % - в Имеретии, Раче-Лечхуми и Квемо (Нижней) Сванетии, 3,2 % - в Самцхе-Джавахети, 5,4 % - Шида (Внутреннем) Картли, 6,5 % - в Кахетии, 2,7 % - в Мцхета-Мтианети, 0,1 % - в Абхазии.






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