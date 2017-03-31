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Бывший генсек НАТО о перспективах расширения Альянса
31.03.2017 21:29
Бывший генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен представил в вашингтонском Институте Хадсона доклад «Санкции против России: последствия и экономические издержки для Соединенных Штатов».
В интервью Грузинской службе «Голоса Америки» Расмуссен, который основал в Дании консалтинговую компанию Rasmussen Global, инициировавшую создание доклада, заявил, что вступление в НАТО – это решение независимых государств, «а не господина Путина».
Бывший генсек Альянса также поделился мнением о вступлении в организацию Черногории, Грузии и Украины.
По мнению Расмуссена, членство Черногории в НАТО важно по двум причинам: с точки зрения безопасности, это позволит «ликвидировать пробел в границах Североатлантического альянса».
Кроме того, «это еще и сигнал России, что мы не поддадимся ее давлению», считает бывший глава Альянса.
«Решение вступить в Альянс – это решение Черногории и НАТО, а не господина Путина», – подчеркнул он.
По мнению Расмуссена, Грузия, которая давно выражает желание стать членом Альянса, сможет сделать это, как только страна будет соответствовать всем необходимым для членства в блоке критериям.
«Это во многом зависит от самой Грузии. Однако позвольте напомнить, что еще в 2008-м году НАТО приняло решение принять в Альянс Грузию и Украину, – отметил Расмуссен. – Конечно, при условии полного соответствия критериям для вступления в блок, при условии, что эти страны хотят стать членами НАТО».
По его словам, в настоящее время говорить об определенных датах пока рано.
«Я не могу говорить о точных сроках, однако, чем больше вы делаете, тем скорее это может произойти», – сказал Расмуссен.
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