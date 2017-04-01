МВД Грузии сообщает о снижении числа преступлений, совершенных иностранцами

01.04.2017 12:11 В 2016 году показатель преступлений, совершенных на территории Грузии иностранными гражданами, по сравнению с прошлым годом снизился.



Согласно статистике, распространенной министерством ВД, число уличенных в совершении преступлений на территории Грузии иностранцев в 2015 году составило 943, в то время как в 2016 году это показатель составил 661.



Что касается стран, гражданами которых являются нарушители законов Грузии, то это: Турция - 25%, Россия -16%, Азербайджан - 15%, Армения - 14%, Иран - 5%, Узбекистан - 4%, Украина - 3%, Китай - 2%, Нигерия - 2%, Бангладеш - 1% и другие - 13%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

