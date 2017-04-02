Страны Восточного партнерства приняли участие в совместных учениях кризисного реагирования

02.04.2017 12:55 28-29 марта 2017 года в ходе командно-штабных учений кризисного реагирования EU MOLDEX 2017 был опробован механизм ЕС по содействию международному реагированию в условиях катастроф. Учения проходили одновременно в Армении, Азербайджане, Грузии, Беларуси, Украине и Молдове, а также в странах-членах ЕС.



Во время учений было "оповещено" о крупном землетрясении на территории Молдовы. Затем Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Молдовы призвала международную помощь через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) в Брюсселе, а центр в Брюсселе немедленно связался со странами-участницами учений. В каждой из этих стран ответственные специалисты собрались в своих национальных центрах кризисного реагирования для рассмотрения запроса о помощи.



"Подобные учения с участием партнерских стран и использованием соответствующих оперативных центров реагирования и ERCC были проведены впервые. Это добавило учениям гораздо больше реализма, но также и намного усложнило поставленные задачи. К счастью, все прошло по плану, и мы применим результаты данных учений для улучшения существующей системы ", – объяснила Эрика Конти из отдела политики гражданской защиты Европейской комиссии.



Мероприятие проводилось как часть финансируемой ЕС Программы по предотвращению, подготовке и реагированию на антропогенные и стихийные бедствия в странах Восточного партнерства (PPRD East 2).















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