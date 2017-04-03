Один человек задержан за незаконное хранение оружия

03.04.2017 11:14 Сотрудники телавского районного управления департамента полиции МВД по Кахети (Вост. Грузия) задержали в селе Лалискури Телавского района Т.М. 1954 года рождения по обвинению в противоправном приобретении-хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.



Как сообщает МВД, при обыске жилого дома задержанного правоохранители изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие: автоматическое огнестрельное оружие АКС-74 с магазином, спортивно-охотничью винтовку, гладкоствольное ружье «Иж-27», изготовленный кустарным путем пистолет и 50 боевых патронов.



По заключению экспертизы, изъятое оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Задержанный признает свою вину.



По информации МВД, следствие ведется по факту противоправного приобретения-хранения огнестрельного оружия и боеприпасов (1-я и 2-я части статьи 236 УК Грузии).















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