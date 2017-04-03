Арешидзе: «Грузинские спецслужбы должны быть особо осторожны»

03.04.2017 11:44 «Безвизовый режим с Европой важен с политической точки зрения, но мне трудно предположить, насколько правильно и эффективно мы воспользуемся этим правом... К сожалению, в европейских тюрьмах наказание отбывает очень много граждан Грузии и не меньше проживает в Европе нелегально... Давайте надеяться, что такие случаи будут исключением, а большинство наших граждан будут действовать в рамках закона», - заявил эксперт Мамука Арешидзе в интервью газете «Квирис палитра».



«Мы подняли ажиотаж по поводу того, что можем без проблем посещать европейские страны, но вспомните пример Израиля, где число нелегалов настолько возросло, что безвизовый режим для граждан Грузии крайне осложнен. Но у нас есть и пример безвизового режима с Турцией, где на нарушения мигрантов реагируют не так шумно. Очень многое будет зависеть от сознательности наших граждан... С интересом наблюдают за этим и наши соседи, особенно, северокавказцы. Многие северокавказцы уже интересуются, на каких условиях можно получить гражданство Грузии. Я уверен, что интерес проявят и граждане других стран, в том числе и с криминальными и экстремистскими целями, поэтому наши спецслужбы должны работать очень осторожно», - отметил в беседе с корреспондентом издания Мамука Арешидзе.



«Евроинтеграционный курс Грузии является активным и необратимым именно потому, что территории Грузии оккупированы и этой оккупации не видно конца. С другой стороны, эта активность Грузии вызывает новые ответные действия России. Грузия постоянно получает удары от России. В Москве не понимают, что их политика подталкивает правительство и население Грузии к Западу. В Кремле никак не хотят этого понимать. Да, стремление Грузии к Западу во многом обусловлено историческими традициями и политикой России - сколько бы в Москве не говорили, факт, что они сами не оставляют нам другого выбора.



Несмотря на политику России, в отношениях с абхазами и осетинами очень многое все равно зависит от поведения наших властей и населения. На оккупированной территории действует масштабная российская пропаганда. Например, инициатива России о раздаче абхазам полисов медицинского страхования - так они решили противостоять массовому лечению абхазов на территории остальной Грузии. Часть абхазов возвращается обратно с хорошими впечатлениями, кто-то меняет агрессивный настрой на положительный, а еще кто-то считает, что грузины обязаны лечить их - таково влияние российской пропаганды. Как только в абхазском обществе возникла позитивная для нас и негативная для России тенденция, Кремль сразу активизировался. Кроме, раздачи полисов, в Абхазии строят и госпиталь. Что делаем мы в ответ? На мой взгляд, мы работаем очень фрагментарно и непоследовательно», - заключил эксперт.















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