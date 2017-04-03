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На экс-замглавы МВД Грузии напали двое неизвестных в масках


03.04.2017   13:20
Известно, что на экс-замглавы Грузии рядом с его домом атаковали неизвестные люди в масках. В результате инцидента Хведелидзе получил множественные травмы.

Как сообщает супруга Хведелидзе, двое неизвестных в масках напали, когда они только вышли из дома.

"Супруг говорил по телефону и вдруг эти двое в масках напали. Никаких угроз не было, я ошарашена. Произошло у дома. Были двое молодых ребят. Вообще ничего не говорили. [Супруг] вышел из дома на три минуты раньше, и я тоже вышла. Закрыла двери, спустилась и сразу же напали. Я пыталась сорвать маску с этого парня, но не смогла. Он сразу убежали", - заявляет Марехи Перадзе.

Гела Хведелидзе в настоящее время находится в медицинском учреждении, где ему проводится обследование.

По информации заместителя министра внутренних дел Грузии Шалвы Хуцишвили, начато следствие по ст. 117 - предумышленное нанесение телесных повреждений.

"Реагирование по этому вопросу было очень быстрым. По имеющимся у нас первичным данным, в деле огнестрельное оружие не фигурирует. Остальное установит следствие. Пока не будут известны результаты следствия, говорить о каком-либо мотиве рано", - заявил Хуцишвили.






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