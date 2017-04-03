На экс-замглавы МВД Грузии напали двое неизвестных в масках

03.04.2017 13:20 Известно, что на экс-замглавы Грузии рядом с его домом атаковали неизвестные люди в масках. В результате инцидента Хведелидзе получил множественные травмы.



Как сообщает супруга Хведелидзе, двое неизвестных в масках напали, когда они только вышли из дома.



"Супруг говорил по телефону и вдруг эти двое в масках напали. Никаких угроз не было, я ошарашена. Произошло у дома. Были двое молодых ребят. Вообще ничего не говорили. [Супруг] вышел из дома на три минуты раньше, и я тоже вышла. Закрыла двери, спустилась и сразу же напали. Я пыталась сорвать маску с этого парня, но не смогла. Он сразу убежали", - заявляет Марехи Перадзе.



Гела Хведелидзе в настоящее время находится в медицинском учреждении, где ему проводится обследование.



По информации заместителя министра внутренних дел Грузии Шалвы Хуцишвили, начато следствие по ст. 117 - предумышленное нанесение телесных повреждений.



"Реагирование по этому вопросу было очень быстрым. По имеющимся у нас первичным данным, в деле огнестрельное оружие не фигурирует. Остальное установит следствие. Пока не будут известны результаты следствия, говорить о каком-либо мотиве рано", - заявил Хуцишвили.















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